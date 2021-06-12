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عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو
السبت 12/يونيو/2021 - 06:55 م
الفجر الرياضي
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تعرض كريستيان إريكسن نجم إنتر ميلان ومنتخب الدنمارك لإصابة مميتة وفقدان للوعي، في مباراة منخب بلاده الدنماركي أمام فنلندا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).
وسقط إريكسن مغشيًا عليه أثناء مباراة الدنمارك أمام فنلندا، دون أي احتكاك من لاعبي الخصم.
وقام أطباء المنتخب الدنماركي بمحاولة انعاش القلب بواساطة الصدمات الكهربائية لكن اللاعب لم يستجيب لأي شيء حتي هذه اللحظة.
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