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بمشاركة 7 وزرات.. "اتصالات النواب" تناقش تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية غدًا

السبت 12/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين لها، غدًا الأحد، وذلك لنظر مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالإشراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية.


ويشارك في الاجتماع كل من: ( وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة التجارة والصناعة – وزارة التضامن الاجتماعي - هيئة الرقابة المالية – البنك المركزي - هيئة الرقابة على التأمين ).


"النواب": يناقش خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، غدًا الأحد، أعمال جلساته العامة، لتحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.


كما تشهد جلسة الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

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