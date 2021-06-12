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بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

السبت 12/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع العديد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني الخط الأمامي لنادي الزمالك، من أزمات تهديفية، منذ رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي بفريق جالطة سراي على سبيل الإعارة منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أنه تم وضع اسم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، من ضمن اللاعبين الذي يحتاجهم الفريق في الخط الأمامي للقلعة البيضاء.

وتابع المصدر، أن كارتيرون يرغب في ضم أزارو، خاصة وأنه يتميز بقدرات كبيرة ويعلمها جيدًا المدرب الفرنسي حينما كان يدرب الأهلي من قبل، وحصل النجم المغربي تحت قيادته على هداف الدوري المصري.

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