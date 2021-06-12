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ميلان يحدد بديلين لإبراهيموفيتش

السبت 12/يونيو/2021 - 07:03 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ميلان الإيطالي يستعدون للدخول في مفاوضات جديدة من أجل التعاقد مع أحد المهاجمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن نجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهدد بإجراء جراحة في الركبة والغياب عن المباريات لعدة أشهر.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة ميلان مستعدة لاحتمالية غياب إبراهيموفيتش لعدة أشهر بالتحرك والتعاقد مع مهاجم آخر بالإضافة إلى الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الموقف النهائي لميركاتو ميلان قد يصبح واضحًا عقب 10 أيام، حيث سيتم إعلان نتائج برنامج التعافي الذي يطبقه إبراهيموفيتش.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ميلان وضع في حساباته الروسي سردار آزمون نجم زينيت الروسي والذي ينتهي عقده في غضون موسم واحد فقط بالإضافة إلى الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن السيرة الذاتية لآزمون تعتبر الأفضل، حيث سجل 45 هدفًا في 64 مباراة في الدوري الروسيكما سجل 36 هدف خلال 54 مباراة مع منتخب بلاده.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن وجود إيكاردي على هامش مشروع باريس سان جيرمان يضعه على رادار ميلان لكن الأزمة تظل في راتب النجم الأرجنتيني الذي يبلغ قدره 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت

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