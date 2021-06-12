مستقبل وطن بالفيوم يساهم في توعية الشباب تجاة العمل الحر









حيث استعرض مدير فرع الجهاز بالفيوم البرامج والخدمات التي يقدمها الجهاز والتسهيلات والحوافز الممنوحة من تدريب وتأهيل ودورالجهاز في حل المشاكل الإدارية والحصول على التمويل والترخيص بأقل فائدة، كما تم الرد على أسئلة واستفسارات الشباب المشاركين باللقاء.



يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب لمحاربه البطالة وتوفير حياة كريمة.



انطلاقا من دورحزب مستقبل وطن المجتمعى،وتحت رعاية المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى آمين الحزب بالمحافظة.نظمت أمانة مركز الفيوم بحزب مستقبل وطن وبحضور السيدة منى عابد امين مساعد الحزب ودكتور اشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإشراف أسامة الخولى امين المركز ومشاركة امين تنظيم المركز فؤاد ابوالسعود وأمين المركز لشؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وياسر مأمون ومحمد الصاوي بأمانة الأعلام وأعضاء ٱمانة المركز وعدد من الشباب والفتيات ندوة موسعة مع شباب مركز الفيوم للتشجيع علي العمل الحروالتعريف بأنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.