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عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

السبت 12/يونيو/2021 - 07:03 م
ايريكسن
ايريكسن
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا في المواجهة التي تقام حاليا في كوبنهاجن ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية.

"يويفا" يعلق مباراة الدانمارك وفنلندا

وجاء هذا القرار بعد سقوط كريستيان إيريكسن نجم الدانمارك مغشيا عليه في مباراة فنلندا حيث يعيش ملعب المباراة أوقاتا مرعبة للغاية.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق اللقاء حتى يتم التأكد من الحالة الصحية لنجم إنتر ميلان الذي سقط في أرضية الملعب دون أن يلامسه أحد.

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