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بائع الطماطم يعلق على إلقاءه المحصول في مصرف ويكشف حقيقة إنتماءه للإخوان

السبت 12/يونيو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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علق فؤاد محمد فؤاد بائع الطماطم على مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يلقى كميات من محصول الطماطم في مصرف بالشرقية.

وقال فؤاد خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أن مقطع الفيديو قديم يعود لعام 2017 "، مبينا أن سبب القاءه الطماطم في المصرف في هذا الوقت يرجع لتلقي المحصول الذي أقدم على التخلص منه بهذه الطريقة ولم يقدم على بيعها للأهالي وهي فاسدة.

وأضاف أنه تعرض للانتقادات واتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن ما فعله جاء بدافع تعطيش السوق واحتكار المحصول لبيعه بسعر مرتفع. مؤكدا عدم انتمائه لجماعة الإخوان وأنه ليس له علاقة بهذه الجماعة الإرهابية.

وأكد متابع معلقا على الفيديو:"ربنا معك يافواد.. حسبي الله ونعم الوكيل عملولك فرح وانته حزين يعني أنته حتلاقيها من الخساره.. طماطم باظت يعمل فيها اه يأكلها.. محدش راضي يشتريها ".



وأضاف متابع آخر:"يا جماعة الفيديو ده قديم من تاريخ ٢٠١٧ وبعدين الراجل ده كان شارى أرض الطماطم دى وخسر فيها ٧٥ ألف جنيها وقعد على كده وبطل التجاره وقعد فى الشارع بسبب الخسارة والإعلام إللى بينافق ده مش عنده ضمير سيبو الناس فى حالها هيبقى خسارة من كل ناحيه الله يكون فى عونك حرام كدا والله ربنا يعوض عليك فى الخسارة دى وياريت تدفعوله ٧٥ ألف جنيها الخسارة علشان يستمر فى الحياه ويعيش ذى مانتو عايشين حسبى اللة ونعم الوكيل".


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله البائع وهو يلقى محصول الطماطم في مصرف ما عرضه لكثير من الانتقادات وأشار مغردون إلى أن تخلصه من المحصول بهذه الطريقة غير صحيحة.

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