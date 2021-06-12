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"مومياء الملكة تي" تخطف أنظار رئيس الدولي للخماسي الحديث بمتحف الحضارة

السبت 12/يونيو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث وكان فى استقباله فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، واصطحبه أثناء الزيارة الأثري محروس الصناديدى مشرف قاعة العرض المؤقت.

وحرص شورمان على زيارة المتحف بعد مشاهدته للموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير  لمتحف الحضارة  بالفسطاط عبر شاشات التلفزيون في الثالث من شهر أبريل الماضي.

وعبر رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن إعجابه الشديد بالمتحف ومحيطه الحضاري المتميز وأسلوب العرض الرائع به والذي يختلف عن كثير من المتاحف التي زارها في كل أنحاء العالم وخاصة ترتيب المعروضات وموضوعاتها، والتى تشهد لمصر بريادتها وإبداعها ومساهمتها فى الحضارة الإنسانية من ملايين السنين وحتى عصرنا الحالي،

وأشاد أيضا بتوزيع فتارين العرض والمسافات البينية بين بعضها البعض والتي تتيح للزائر الاستمتاع بالمعروضات والتفاعل والاندماج معها ومشاهدتها بعمق والتقاط الصور التذكارية معها بسهولة، كما تتيح أيضا حرية الحركة للزوار فى انسيابية ويسر.

وأبدى إعجابه بعرض المومياوات الملكية ومن اهتمام المصريين القدماء بالحفاظ على أجسادهم في رحلة البحث عن الخلود، ومن المومياوات التى لفتت انتباهه مومياء الملكة تى التى ماتزال تحتفظ بشعرها الأصلي.

وحرص السيد كلاوس شورمان على التقاط الصور التذكارية، وقد انهى جولته داخل المتحف بزيارة بيت الهدايا ثم تسجيل هذه الزيارة في دفتر كبار زوار المتحف، وقد أهدى  المتحف لسيادته كتالوج المومياوات الملكية.

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