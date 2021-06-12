انخفاض أسعار الذهب قبل عطلة الصاغة في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، قبل عطلة الصاغة غدًا (الأحد)، تراجعًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات، وذلك على مختلف أسعار الأعيرة.





أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 807 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 693 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 925 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6456 جنيها.



