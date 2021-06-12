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انخفاض أسعار الذهب قبل عطلة الصاغة في مصر
السبت 12/يونيو/2021 - 06:33 م
أحمد فشير
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شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، قبل عطلة الصاغة غدًا (الأحد)، تراجعًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات، وذلك على مختلف أسعار الأعيرة.
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 21 سجل 807 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل 693 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 925 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 6456 جنيها.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.
وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأونصة.
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