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عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

السبت 12/يونيو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض كريستيان إريكسن نجم المنتخب الدنماركي، لإصابة مفجعة وكارثية أدت إلى فقدانه للوعي، وذلك أثناء مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام منتخب فنلندا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو).

وسقط إريكسن على الأرض فاقدًا للوعي دون أي احتكاك أو تعرضه للاصطدام مع لاعبي الخصم خلال الشوط الأول من عمر مباراة الدنمارك ضد فنلندا.

وقام أطباء المنتخب الدنمارك بعمل انعاش لقلب اللاعب من خلال الصدامات الكهربائية.

وقال جمال جبلي مراسل قناة بي إن سبورتس الرياضية أن كريستيان إريكسن نقل من الملعب متجهًا إلى المستشفي وهو على قيد الحياة.

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