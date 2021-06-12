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جوال يثير الذعر بين الأهالي بهرم سيتي.. والأمن يعثر على كلب نافق

السبت 12/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حالة من الذعر والفزع انتابت سكان مدينة هرم سيتي، بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، فور العثور على جوال ملقى بالطريق، وينبعث منه رائحة كريهة.


أثارت الشكوك حول وجود جثة داخل الجوال المشار إليه، وعلى إثر ذلك أبلغ الأمن الخاص بالمدينة، الأجهزة الأمنية بالجيزة.


دقائق معدودة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة عُثر على كلب نافق داخل الجوال.

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