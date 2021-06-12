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شبان قنا يسقط الدخان بثنائية ويتمسك بأمل البقاء

السبت 12/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح فريق الشبان تدالمسلمين بقنا في تحقيق فوز غالي وهام على فريق الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول ضمن مواجهات الجولة 27 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



تقدم فريق نادي الشرقية للدخان بهدف دون رد سجله محمد حسن في الدقيقة 25 من الشوط الأول الذي جاءت نتيجته عكس سير اللقاء.


وفي الشوط الثاني ينتفض فريق الشبان المسلمين ويحقق الريمونتادا، وتمكن شهاب شفيق من تسجيل هدف التعادل ثم عزز النتيجة نفس اللاعب واحرز الهدف الثاني للشبان من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الشبان بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد شبان قنا إلى 30 نقطة ويتمسك الفريق بأمل البقاء في القسم الثاني، بينما تجمد رصيد الدخان عند 54 نقطة بالمركز الأول ويتقاص الفارق بينه وبين الالومنيوم إلى ثلاث نقاط قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.



ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 54 نقطة
2- الألومنيوم 51 نقطة
3- المنيا 50 نقطة
4- الإعلاميين 46 نقطة
5- بنى سويف 41 نقطة
6- الفيوم 39 نقطة
7- ديروط 38 نقطة
8- سوهاج 36 نقطة
9- البترول 36 نقطة
10-قنا31 نقطة
11- شبان قنا 30 نقطة
12- كيما اسوان 29 نقطة
13- تليفونات بني سويف 28 نقطة
14- شباب سمسطا 28 نقطة
15- أسمنت أسيوط 26 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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