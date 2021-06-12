العيسائي لـ"الفجر": فتاوي الإرهاب أصبحت منهج لقتل الجنوبيين.. والحوثي يُرهب خُصومه بالجرائم

قال الناشط السياسي اليمني نصر العيسائي، إن ما تقوم به مليشيات الحوثي في مأرب اليمنية يأتي ضمن الجرائم المستمرة التي تمارسها تلك المليشيات منذُ تأسيسها وذلك الأسلوب الإجرامي هو منهج تتبعه في محاولة لإرهاب خصومها.





وأضاف العيسائي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القصف الصاروخي على مدينة مأرب اليمنية والذي راح ضحيته عدد من المدنيين بينهم طفله مؤخراً مدان، ودانته كل المنظمات الحقوقية الدولية والجنوبية ومنها المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان.









وأشار بأنه يعتقد أن الجنوح للسلام ووقف إطلاق النار هو المخرج لوقف تلك الانتهاكات بحق المدنيين بحيث ان الجماعات المتطرفة ترتكب أبشع الجرائم مستغلة حالة الحرب القائمة في جهة اليمن وما حدث امس من عملية ارهابية في مدينة زنجبار في محافظة ابين الجنوبية من قبل الجماعات الارهابية ضد الجنوبيين والتي خلفت العشرات من الشهداء والجرحى بتفجير دراجة نارية في سوق شعبي ،أيضا يأتي ضمن سياسة ممنهجة لداعمي تلك الجماعات منذُ اتفاق الوحدة بين الجنوب والجمهورية العربية اليمنيه وبفتوى شهيرة لتكفير الجنوبيين من قبل قيادة حزب الاصلاح الإخواني ولازالت تلك الفتوى تفعل فعلتها الى حد اللحظة بحيث اصبحت منهج لقتل الجنوبيين من قبل الجماعات الارهابية.







