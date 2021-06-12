Advertisements

العيسائي لـ"الفجر": فتاوي الإرهاب أصبحت منهج لقتل الجنوبيين.. والحوثي يُرهب خُصومه بالجرائم

السبت 12/يونيو/2021 - 07:08 م
الناشط السياسي اليمني نصر العيسائي
الناشط السياسي اليمني نصر العيسائي
الشحات غريب
Advertisements
قال الناشط السياسي اليمني نصر العيسائي، إن ما تقوم به مليشيات الحوثي في مأرب اليمنية يأتي ضمن الجرائم المستمرة التي تمارسها تلك المليشيات منذُ تأسيسها وذلك الأسلوب الإجرامي هو منهج تتبعه في محاولة لإرهاب خصومها.

وأضاف العيسائي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القصف الصاروخي على مدينة مأرب اليمنية والذي راح ضحيته عدد من المدنيين بينهم طفله مؤخراً مدان، ودانته كل المنظمات الحقوقية الدولية والجنوبية ومنها المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان.


وأشار بأنه يعتقد أن الجنوح للسلام ووقف إطلاق النار هو المخرج لوقف تلك الانتهاكات بحق المدنيين بحيث ان الجماعات المتطرفة ترتكب أبشع الجرائم مستغلة حالة الحرب القائمة في جهة اليمن وما حدث امس من عملية ارهابية في مدينة زنجبار في محافظة ابين الجنوبية من قبل الجماعات الارهابية ضد الجنوبيين والتي خلفت العشرات من الشهداء والجرحى بتفجير دراجة نارية في سوق شعبي ،أيضا يأتي ضمن سياسة ممنهجة لداعمي تلك الجماعات منذُ اتفاق الوحدة بين الجنوب والجمهورية العربية اليمنيه وبفتوى شهيرة لتكفير الجنوبيين من قبل قيادة حزب الاصلاح الإخواني ولازالت تلك الفتوى تفعل فعلتها الى حد اللحظة بحيث اصبحت منهج لقتل الجنوبيين من قبل الجماعات الارهابية.


وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت، قصفا متتاليا على مدينة مأرب اليمنية بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجدا وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مليشيا الحوثي مأرب اليمن الحوثيين اخر الاخبار اخبار اليمن أبين

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يثير الجدل في برشلونة

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعة و نصف

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

8 أغسطس.. نظر دعوى نقل كارتة طريق السويس بعد "مدينتي وبدر"

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ 36 دقيقة

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ ثلث ساعة

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية اليمني يدين استهداف الحوثيين منزل محافظ مأرب

التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين على محافظة حجة

قيادي بالإنتقالي لــ "الفجر": القضية الجنوبية ستنتصر لا محاله.. وهذا هو حل الأزمة اليمنية(حوار)

العميد خالد النسي لـ "الفجر": الوحدة اليمنية انتهت.. وهذه تفاصيل خيانة الإخوان للتحالف وتنسيقهم مع قطر وتركيا (حوار )

خالد القاسمي لـ"الفجر": استقلال الجنوب الحل الأمثل للقضية اليمنية.. والحوثيون جماعة إرهابية تابعة للحرس الايراني (حوار)

خبير عسكري لـ"الفجر": الحوثيون يخططون للسيطرة على الممرات المائية.. وحل الأزمة اليمنية يبدأ باستقلال الجنوب (حوار)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

07:10 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

02:49 م

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

07:03 م

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا