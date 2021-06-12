هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل وصورة ابنتها كلمة السر

هيفاء وهبي .. يعاني غالبية المشاهير العديد من المشاكل الأسرية، نتيجة لطبيعة عملهم التي تجعلهم مشغولين طوال الوقت، كما يجذب عالم الشهرة الشخص فيبعده عن أحبائه في بعض الحالات.





هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل





وتعتبر المطربة هيفاء وهبي واحدة من المشاهير، التي وقعت في فخخ التفكك الأسري، حيث تركت ابنتها "زينب" التي أنجبتها في التسعينات من رجل كويتي ورحلت لعالم الشهرة.





هيفاء وهبي وابنتها





وتصدرت اللبنانية هيفاء وهبي اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نشرت ابنتها "زينب" صورة لها بإحدى المستشفيات مرتدية زي العمليات.





ابنة هيفاء وهبي في المستشفى





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ظهور ابنة هيفاء وهبي وهي مستلقاة على أحد الأسرة في إحدى المستشفيات، والتي بى خلال الصور التي نشرتها أنها تتأهب لإجراء جراحة.





ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل





وأثارت ابنة المطربة هيفاء وهبي والتي تدعى زينب نصر فياض حالة من الجدل بعد نشر الصورة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





صور هيفاء وهبي





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ابنة هيفاء وهبي متسائلين عن أسباب نشرها، وتفاصيل حالها الصحية بعدما علقت على الصورة قائلةً: "صار موعد عمليتي، دعواتكم".





علاقة هيفاء وهبي بابنتها





وتوجد حالة من الجدل بشأن علاقة هيفاء وهبي بابنتها زينب، حيث بدى للجميع أن الابنة تود الانتقام من والدتها بشكل غير مباشر، بعدما تركتها والدتها ورحلت عن منزل الزوجية.





هيفاء وهبي تترك بيت زوجها وابنتها





وبدأ الخلاف بين زوج هيفاء وهبي الكويتي والمطربة منذ التسعينات حين قررت الدخول إلى عالم الشهرة، لتلقى رفضا كبيرا من زوجها، إلا أنها أصرت أن تخوض التجربة.





ابنة هيفاء وهبي تشبهها





يُذكر أن ابنة هيفاء وهبي "زينب" اعتادت نشر صور لها في الآونة الأخيرة حيث أكد الجميع تطابق ملامحها مع امها وكذلك الصوت بعدما نشرت مقطع فيديو اتضح فيه هذا الأمر.









