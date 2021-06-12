Advertisements

هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل وصورة ابنتها كلمة السر

السبت 12/يونيو/2021 - 07:09 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
هيفاء وهبي .. يعاني غالبية المشاهير العديد من المشاكل الأسرية، نتيجة لطبيعة عملهم التي تجعلهم مشغولين طوال الوقت، كما يجذب عالم الشهرة الشخص فيبعده عن أحبائه في بعض الحالات.

هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل

وتعتبر المطربة هيفاء وهبي واحدة من المشاهير، التي وقعت في فخخ التفكك الأسري، حيث تركت ابنتها "زينب" التي أنجبتها في التسعينات من رجل كويتي ورحلت لعالم الشهرة.

هيفاء وهبي وابنتها

وتصدرت اللبنانية هيفاء وهبي اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نشرت ابنتها "زينب" صورة لها بإحدى المستشفيات مرتدية زي العمليات.

ابنة هيفاء وهبي في المستشفى

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ظهور ابنة هيفاء وهبي وهي مستلقاة على أحد الأسرة في إحدى المستشفيات، والتي بى خلال الصور  التي نشرتها أنها تتأهب لإجراء جراحة.

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل

وأثارت ابنة المطربة هيفاء وهبي والتي تدعى زينب نصر فياض حالة من الجدل بعد نشر الصورة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

صور هيفاء وهبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ابنة هيفاء وهبي متسائلين عن أسباب نشرها، وتفاصيل حالها الصحية بعدما علقت على الصورة قائلةً: "صار موعد عمليتي، دعواتكم".

علاقة هيفاء وهبي بابنتها

وتوجد حالة من الجدل بشأن علاقة هيفاء وهبي بابنتها زينب، حيث بدى للجميع أن الابنة تود الانتقام من والدتها بشكل غير مباشر، بعدما تركتها والدتها ورحلت عن منزل الزوجية.

هيفاء وهبي تترك بيت زوجها وابنتها

وبدأ الخلاف بين زوج هيفاء وهبي الكويتي والمطربة منذ التسعينات حين قررت الدخول إلى عالم الشهرة، لتلقى رفضا كبيرا من زوجها، إلا أنها أصرت أن تخوض التجربة.

ابنة هيفاء وهبي تشبهها

يُذكر أن ابنة هيفاء وهبي "زينب" اعتادت نشر صور لها في الآونة الأخيرة حيث أكد الجميع تطابق ملامحها مع امها وكذلك الصوت بعدما نشرت مقطع فيديو اتضح فيه هذا الأمر.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي وابنتها هيفاء وهبي حفيدة هيفاء وهبي النجمة هيفاء وهبي الممثلة هيفاء وهبي المغنية هيفاء وهبي المطربة هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي ابنة هيفاء وهبي

أخبار تهمك

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 14 ساعة

8 أغسطس.. نظر دعوى نقل كارتة طريق السويس بعد "مدينتي وبدر"

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ 34 دقيقة

لابورتا يثير الجدل في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعة و نصف

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ 19 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أصغر حفيدة للفنانة هيفاء وهبي (صور)

ابنة هيفا تشعل "إنستجرام" بصور قديمة تكشف جمالها

ظهور نادر لـ"طليق" هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة

سلوك هيفاء وهبي مع مدير أعمالها يدفع ابنتها لهذه الرسالة القاسية عن "الأمومة"

حفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل!

مفاجأة.. ممثل شاب يشارك هيفاء وهبي بطولة "عقدة الخواجة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

07:10 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

02:49 م

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

07:03 م

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا