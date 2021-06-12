تحذيرات من نشوب حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم السبت، إنها تأمل في ألا يتم تصعيد توترات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتصل إلى حرب تجارية.





وأضافت إيويالا في تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أنا آمل فعلا وللغاية ألا تحدث حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.





وأشارت إيويالا إلى أنه "مع كل الفرص المتاحة لإجراء حوار، سأكون متفاجئة إذا انتهى بنا الأمر بحرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.. إنها مكلفة للغاية لكلا الطرفين وهي أيضا ليس ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي".



