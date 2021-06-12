عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه





وتعرض إريكسن للسقوط مغشيًا عليه في أواخر دقائق الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا، دون احتكاك أو اصطدام من لاعبي الخصم على الإطلاق.





وقام أطباء المنتخب الدنماركي بمحاولة انعاش القلب بواساطة الصدمات الكهربائية لكي يستجيب قلب اللاعب ويسترجع وعيه.





وأشارت تقارير إعلامية بأن إريكسن تعرض لأزمة قلبية أثناء المباراة مما أدي إلى فقدان وعيه.





وأوضح مراسل جمال جبلي مراسل (بي إن سبورتس) الرياضية، بأن اللاعب حالته مستقرة حاليًا وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

شهدت مباراة الدنمارك ضد فنلندا في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، تعرض النجم كريستيان إريكسن نجم المنتخب الدنماركي، لإصابة كارثية وصعبة للغاية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية.