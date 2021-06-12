Advertisements

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

السبت 12/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
شهدت مباراة الدنمارك ضد فنلندا في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، تعرض النجم كريستيان إريكسن نجم المنتخب الدنماركي، لإصابة كارثية وصعبة للغاية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية.

وتعرض إريكسن للسقوط مغشيًا عليه في أواخر دقائق الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا، دون احتكاك أو اصطدام من لاعبي الخصم على الإطلاق.

وقام أطباء المنتخب الدنماركي بمحاولة انعاش القلب بواساطة الصدمات الكهربائية لكي يستجيب قلب اللاعب ويسترجع وعيه.

وأشارت تقارير إعلامية بأن إريكسن تعرض لأزمة قلبية أثناء المباراة مما أدي إلى فقدان وعيه.

وأوضح مراسل جمال جبلي مراسل (بي إن سبورتس) الرياضية، بأن اللاعب حالته مستقرة حاليًا وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ 33 دقيقة

لابورتا يثير الجدل في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 14 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ أقل من نصف ساعة

8 أغسطس.. نظر دعوى نقل كارتة طريق السويس بعد "مدينتي وبدر"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

07:10 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

02:49 م

عاجل.. تعليق مباراة الدانمارك وفنلندا بعد إصابة مميتة لإيريكسن

07:03 م

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا