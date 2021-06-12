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تنسيقية الأحزاب : لجنة لمتابعة احتياجات المواطنين وتوصيلها للمسؤولين بالوزارات

السبت 12/يونيو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن المصري ينتظر الكثير من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع داخل التنسيقية يحترمون آراء بعضهم البعض، موضحا أن اختلاف الآراء والتوجهات داخل التنسيقية يصب في مصلحة المواطن.


وأكد أنه يتم تفعيل مبادرة بعنوان «كلنا بنساعد»، مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك الإطلاع على ما تقوم به الوزارة على الأرض خاصة أنها تصل لكل بيت.


وأضاف أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية شكلت لجنة لمتابعة احتياجات المواطنين وتوصيلها للوزارات المعنية.

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