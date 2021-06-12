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"صناعة الدواء" يكشف مفاجأة عن إنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا في مصر

السبت 12/يونيو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن المواد الخام من لقاح "سينوفاك" التي وصلت مصر مختبرة بالفعل، وسيتم تعبئتها وهذا لا يستغرق وقتا، منوها بأن مصر ليست في حاجة إلى إجراء تجارب للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وكشف "العزبي"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك اتفاق مبدئي بين مصنعين تابعة للقطاع الخاص، متوقعا إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك" بداية عام 2022.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأدوية، أنه سيكون هناك فائض لتصدير اللقاحات للخارج، لافتا إلى أن توزيع لقاحات كورونا على المواطنين سيكون مجانا.

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