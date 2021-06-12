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خبيرة: الألياف الضوئية أحدثت ثورة في عالم الاتصالات

السبت 12/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت رغدة حمدي، خبيرة الاتصالات، إن الألياف الضوئية هي ألياف مصنوعة من الضوء أو البلاستيك ومصممة حتى يسير الضوء في طولها، وهي عبارة عن شعيرات رفيعة جدا ونقية تماثل شعر الإنسان في الرفع، وهذه الشعيرات تتكون مع بعضها البعض في حزمة واحدة تسمى الحزمة الضوئية.

وأوضحت "حمدي"، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الألياف الضوئية أحدثت ثورة في عالم الاتصالات وذلك لأنها متميزة على أسلاك التوصيل العادية، مشيرة إلى أن الألياف الضوئية لها قدرة أكثر في حمل المعلومات، وذلك لأنها تكون رفيعة عن الأسلاك العادية، فيكون من السهل وضع عدد كبير منها داخل الحزمة الواحدة، الذي يؤدي إلى زيادة خطوط الهواتف أو عدد قنوات البث التلفزيوني وذلك في حبل واحد.

وأضافت أن الألياف الضوئية تكون أقل حجم وذلك لأن نصف قطرها أقل من نصف قطر الأسلاك النحاسية التقليدية، فمن الممكن أن نقوم باستبدال سلك نحاسي يكون قطره 7.62سم بسلك من الألياف الضوئية قطره لا يزيد عن 0.635سم، ويكون لذلك أهمية عند مد الأسلاك تحت الأرض.

وتابعت: "الألياف الضوئية أخف وزنا من الأسلاك النحاسية؛ حيث يمكن استبدال أسلاك نحاسية وزنها يكون 94.5 كجم، بأسلاك من الألياف الضوئية يكون وزنها 3.6 كجم"، مشيرة إلى أنه يكون هناك عدم إمكانية تداخل الإشارات المرسلة وذلك عن طريق الألياف الضوئية التي تكون متجاورة في حبل واحد؛ إذ يكون معه وضوح الإشارة التي تم إرسالها، وأنها كذلك لا تتعرض للتدخلات الكهرومغناطيسية الذي يؤدي إلى أن الإشارة يتم نقلها في سرية تامة، الأمر الذي يجعل لها أهمية في الأغراض العسكرية.


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