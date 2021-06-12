طارق لطفي: مشهد لقائي مع فتحى عبد الوهاب و خالد الصاوى و احمد رزق مستر سين القاهرة كابول"





قال النجم طارق لطفى ان مشهد لقاء الشخصيات الاربعة فتحى عبد الوهاب و خالد الصاوى و احمد رزق مستر سين " القاهرة كابول" ، و كان الأستاذ عبد الرحيم كمال يقيم احداث المسلسل على هذا المشهد وكيفية تجمع أربعة نشأو في بيئة واحدة و عمارة واحد و يخرج منها المخرج و المذيع و الارهابى و الانتهازى .





و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننا جلسنا اربع أيام نحضر للمشهد ده مع بعض احنا الأربعة ، و كان مشهد صعب جدا لانه مشهد بيعرف المشاهد بالاربعة و هما صغار في السن وعندما كبروا و اتجمعوا تانى ،



