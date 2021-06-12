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مُدرب ألمانيا يُبقي على لاعب الماكينات المصاب في اليورو

السبت 12/يونيو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال ماركوس سورج، مساعد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن يوناس هوفمان، لاعب وسط المانشافت، سيظل مع الفريق المشارك ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، على أمل التعافي في وقت ما من إصابته بالركبة.

وواجه هوفمان سوء حظ مع المنتخب، في ظل الإصابة والمرض، حيث لم يكن قادرا على التدرب مع الفريق، وتم فحصه من قبل الجهاز الطبي.

وقال سورج: "لو لم يكن لدينا أمل أن يلعب يوناس في البطولة، لما تواجد هنا".

ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته في المجموعة السادسة، بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم، يوم الثلاثاء المقبل في ميونخ.

وقال تيمو فيرنر، مهاجم ألمانيا: "نحن جاهزون ومشتاقون للمشاركة في البطولة".

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