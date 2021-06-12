عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام نجم الأهلي في التدريبات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، سينتظم في مران الفريق غدًا الأحد.





وأضاف أن اللاعب يصل الليلة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده للمحليين.





وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعبر الأهلي إلى نصف النهائي بعد أن مر من عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بربع النهائي.



