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دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث قضية أزمة سد النهضة (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 07:37 م
شيماء حسن
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كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الكواليس المتعلقة بالاجتماع الغير عادي لوزراء الخارجية العرب في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل لبحث قضية أزمة سد النهضة.

وقال "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الجامعة العربية منذ البداية أعلنت عن دعم الموقف المصري والسوداني فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن إعلان الدعم والتأييد والمساندة يرتبط بالأمن القومي العربي.

وأضاف أن عدم استقرار منطقة القرن الأفريقي والتي ترتبط بالأمن القومي العربي لاتصالها بأمن البحر الأحمر وأمن الخليج، مستعرضًا حجم الاتصالات الإقليمية والدولية من أجل تقديم رؤية تحث وتضغط على الموقف الإثيوبي خاصة أن هناك ضرورة لمزيد من التواصل مع المنظمات الإقليمية من أجل استكمال مفاوضات التفاوض.

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