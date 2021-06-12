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لا يسبب الإصابة بالعدوى.. معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح سينوفارم

السبت 12/يونيو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 175 مليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة وفاة.

وانعكست جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، بشكل إيجابي، على إحصائيات المرض والوضع الوبائي في مصر، إذ إنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة بشكل كبير في عدد من الدول، حتى المتقدمة، لدرجة وصلت إلى عجز بعضها عن محاصرة المرض، إلا أن مصر قادت حربا ضروسا ضد الفيروس، تضافرت خلالها كل أجهزة الدولة، وشارك فيها المواطنون، ولعل ذلك كان سببا رئيسا وراء تخطي الموجتين الأولى والثانية من الجائحة في مصر، إلى جانب نجاح الجهود المصرية في مواجهة الموجة الثالثة، التي تشهد انحسارا في أعداد المصابين وتراجعا في معدلات الإصابة بشكل عام، خلال الفترة الأخيرة.

وتكثف وزارة الصحة والسكان جهودها، لتوفير مزيد من الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا المختلفة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، إذ إن الوزارة نجحت في توفير عدد من الجرعات، وبدأت أولى حملاته التي استهدفت تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، ثم المرضى وكبار السن، وفي الأخير، أطلقت الوزارة حملة لتطعيم المواطنين ضد كورونا.

ومن بين أبرز اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها، لقاح سينوفارم.

فيما يلي من سطور، تتسعرض "الفجر" لمتابعيها عدد من المعلومات التي ينبغي معرفتها عن لقاح سينوفارم.

- لقاح سينوفارم هو لقاح به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس.

- لقاح سينوفارم لا يسبب الإصابة بالعدوى.

- يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا.

- يؤخذ على هيئة جرعتين 0.5 مل عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية.

- يوصى بفاصل زمني 21 يوما بين الجرعتين.


إحصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 555 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199840 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 733 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 271780 حالة، من ضمنهم 199840 حالة تم شفاؤها، و15547 حالة وفاة.

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