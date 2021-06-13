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احذروا الرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل درجات الحرارة الانخفاض، بعد موجة حارة، كانت قد شهدتها البلاد، حين ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، قبل أن تنكسر تلك الموجة، وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا.

وبشكل عام، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا.

أما بخصوص طقس اليوم الأحد، فيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد 13 يونيو 2021، حتى يوم الجمعة 18 يونيو 2021:

يوم الأحد 13 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 46 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

يوم الإثنين 14 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأربعاء 16 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس 17 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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