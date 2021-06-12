عرق خشب ينهي حياة طالبة ثانوي بالمنوفيه (صور)

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها أثناء عبورها شارع عاطف السادات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب سقوط عرق خشب من أعلى برج في تقاطع شارع عاطف السادات مع شارع صبري أبو علم، على رأسها أودى بحياتها.



تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير البحث الجنائي، بأستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي الطالبة "د.خ " 18 عاما، طالبه بالصف الثالث الثانوي، والمقيمه بمدينة شبين الكوم، إثر سقوط عرق خشب من أعلى برج تحت الإنشاء في تقاطع أول شارع عاطف السادات"باريس" مع شارع صبري أبو علم، أودي بحياتها عقب نقلها للمستشفى.



وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة