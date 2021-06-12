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الاتحاد السكندري يتلقى لقاح كورونا ويواجه شبابه مساء اليوم

السبت 12/يونيو/2021 - 07:47 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام عودة
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حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والإدارى للفريق على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد صباح اليوم بمركز طب الأسرة بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية . 

وجاء ذلك بعد التنسيق الذى تم مؤخراً بين محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية . 

ويلتقى الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى ودياً مع فريق الشباب بالنادى الذى يقوده عصام ربيع . 

وتعتبر هذه المباراة هى الودية الرابعة للاتحاد السكندرى خلال توقف الدورى بعد أن التقى مع منتخب كفر الدوار ، دلفى ، مركز شباب النصر . 

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المقاصة مساء الخميس القادم ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم . 

ويحتل زعيم الثغر المركز السابع فى جدول المسابقة برصيد 34 نقطة .

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