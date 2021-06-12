مارتينيز يُعلن تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة روسيا في اليورو





وجاءت تشكيل بلجيكا على النحو التالي :-





حراس المرمي: كورتوا

خط الدفاع: الديرفيرليد - فيرتونخين - بوياتا - كاستانيي

خط الوسط: تيليمانس - ديندونكر - ثورغان - مارتينيز

خط الهجوم: هازارد - لوكاكو.

أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه المنتخب الروسي، بعد قليل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).