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مارتينيز يُعلن تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة روسيا في اليورو

السبت 12/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه المنتخب الروسي، بعد قليل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وجاءت تشكيل بلجيكا على النحو التالي :-

حراس المرمي: كورتوا 
خط الدفاع: الديرفيرليد - فيرتونخين - بوياتا - كاستانيي 
خط الوسط: تيليمانس - ديندونكر - ثورغان - مارتينيز 
خط الهجوم: هازارد - لوكاكو.

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