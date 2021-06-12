عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

كشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب المنتخب الأول لكرة القدم، كريستيان إريكسن.





وكان كريستيان إريكسن، سقط مغشيًا عليه في خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020"، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة.





وأصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن كريستيان إريكسن مازال على قيد الحياة، ويخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في المستشفى بالوقت الحالي، من أجل معرفة السبب وراء ذلك، والوقوف على حالته الصحية.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن تأجيل المباراة بين الدنمارك وفنلندا بسبب الحالة الصحية لإريكسن، ثم طلب المذيع الداخلي ملعب المباراة، من الجماهير البقاء في المدرجات.



