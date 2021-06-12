بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتابع ميدانياً أعمال رصف وتطوير طريق التجنيد

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، متابعة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق التجنيد بطول ٢.٥ كم وعرض ٢٥م وبتكلفة ٢٥ مليون جنيه ليكون إضافة جديدة للمحاور الجاري تطويرها بتلك القطاع الحيوي الذي توليه الدولة إهتماما كبيراً.





وأشار محافظ الجيزة، بأن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة نحو رفع كفاءة المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وحدائق الأهرام والذي تهدف إلي إستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي ومزارعالمي يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات .



وتابع أنه سيتم تخصيص أماكن للمسطحات الخضراء بطريق التجنيد لإضفاء المظهر الجمالي له وإقامة أكشاك حضارية بشكل موحد لخدمة المنطقة إلى جانب تدعيم الطريق بأعمدة إنارة حديثة، موجهًا بضرورة تدبيش الأجزاء المتهالكة الموجودة علي جانبي الطريق ودهان الأسوار وسرعة تركيب كشافات الإنارة لإضاءة الطريق وتخطيط الشارع للتيسيرعلي المواطنين.





وشدد محافظ الجيزة خلال تفقده موقف التجنيد بضرورة تحديد أماكن إنتظار لإتوبيسات هيئة النقل العام والجماعي وسيارات الفان الموجودة داخل الموقف لتنظيم حركة الدخول والخروج وتحقيق مرونة في الدورنات وكذا إنشاء غرف خدمات من دورات مياه وغيرها لخدمة السائقين والمترددين علي الموقف .





وعقب ذلك أجري محافظ الجيزة جولة تفقدية لمنطقة هضبة الأهرام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً علي متابعة شركات النظافة العاملة بالقطاع للتأكد من قيامهم بالأعمال المكلفين بها علي أكمل وجه ومواصلة أعمال رفع المخلفات والرتش من قطع الأرضي الفضاء للارتقاء بمنظومة النظافة بالقطاع بالصورة التي يلمسها المواطنين .



كما وجه المحافظ بإستغلال قطع الأراضي الفضاء بعد رفع كفاءتها كساحات إنتظار لمنع تكرار إلقاء المخلفات بها إضافه إلي التنسيق مع جمعية حدائق الأهرام لإلزام أصحاب الأراضي الفضاء بإنشاء أسوار عليها وسرعة الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الضغط العالي والطرق الرئيسية التي تم تحديدها ضمن خطط الرصف .



لافتاً أن منظومة التطوير تتكامل بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بطريق الفيوم وعدد من المحاور المرورية الهامة وتشييد كباري المشاه بمسار الطريق لزيادة معدلات الآمان حفاظا علي السلامه العامة للمواطنين خاصة من قاطني هضبة الأهرام لضمان عبور الطريق في حرم آمن كما تم تدعيم الطريق بمطبات صناعية وتركيب إشارات مرورية إلكترونية أمام البوابات لمنع الحوادث .



وثمن المحافظ الدور الهام الذي لعبته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهودها المتميزة في تنفيذ مخطط التطوير الجاري تنفيذه بأعلى المواصفات والمعايير الفنية في خلال فترة وجيزة.



رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل و أمجد مصطفي رئيس قطاع هضبة الأهرام .