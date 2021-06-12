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آثارا الرعب بـ"كلب" وقتلا 3 أشخاص.. مشاجرة دامية بالهرم والأمن يضبط طرفيها

السبت 12/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص ومصابين اثنين إثر مشاجرة بنطاق القسم.


تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم حسن الصبان، وكيل الفرقة، أشارت إلى أن شقييقين استخدما كلبا لبث الرعب والخوف لأحد الأطفال بالشارع، موضحة أن الطفل توجه إلى أسرته وأخبرهم بما تعرض له.


توجه 3 أشخاص من أسرة الطفل لمعاتبة الطرف الثاني (الشقيقان)، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "خالد" بطعنة نافذة وإصابة اثنين آخرين بجروح، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونوه الرائدين عبد الباقي أمين وومحمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهمين وأداة الجريمة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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