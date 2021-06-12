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بي إن سبورتس تشكف عن معلق مباراة الأهلي والترجي

السبت 12/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة الأهلي والترجي التونسي، إلى المعلق الليبي محمد بركات.

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