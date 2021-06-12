اتحاد الدواجن عن اجتماع الرئيس السيسي مع المنتجين: "بشرة خير" (فيديو)



ولفت إلى أن قطاع الدواجن في حاجة لضخ عشرات المليارات من الجنيهات، لكي نواكب الزيادة على القطاع، والعمل للحفاظ على السعر.





وعن اجتماع الرئيس مع اتحاد منتجي الدواجن، قال محمد العناني: "الاجتماع ده هيبقى بشرة خير لصناعة الدواجن"



قال المهندس محمد العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد القومي، خاصة أن تخلق الكثير من فرص العمل، خلاف أنها تساهم في توفير الأمن الغذائي للشعب المصريوتابع "العناني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن استهلاك الفرد في مصر من الدواجن سيزيد من 13 لـ17 كيلو في غضون سنوات قليلة، لان الشباب يتناول الدواجن بصورة كبيرة، خلاف الزيادة السكانية.