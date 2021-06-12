بيومي: مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية حلقة من حلقات التعاون المصري الإفريقي (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثل حلقة من حلقات كثيرة للتعاون المصري الإفريقي، مؤكدًا أن مصر لم تترك أي مجال من أجل تحقيق التعاون بين أبناء القارة السمراء.



وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن مصر منذ رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 وبدأت في توسيع دائرة التجارة مع القارة السمراء، كما أنها مكنت أفريقيا من مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين.



وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت توسيع دائرة التجارة من مجرد الكوميسا التي تضم 20 دولة إلى تنظيم يضم أكثر من 1200 مليون مواطن يشكلون 50 دولة خاصة أن القارة الأفريقية من أكثر قارات العالم فقرًا ولذلك جاء هذا المؤتمر من أجل تنشيط حركة التجارة على أسس قانونية.



