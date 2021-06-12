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منتخب الجزائر للمحليين يواجه ليبيريا في الـ17 من يونيو الجاري بدلًا من بوروندي

السبت 12/يونيو/2021 - 08:02 م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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يلتقي منتخب الجزائر للمحليين في الـ17 من يونيو الجاري، نظيره الليبيري ودياً، على ملعب مدينة وهران الجديد غربي الجزائر، حسبما أعلن الاتحاد الجزائري.

منتخب الجزائر

وتصدر منتخب الجزائر تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السبت 12 يونيو 2021، عقب الإعلان عن إلغاء مقابلة بوروندي التي كان من المقرر أن يلعبها منتخب الجزائر الأربعاء المقبل.

صعوبات مواجهة منتخب الجزائر وبوروندي

وحالت العديد من الصعوبات في مواجهة منتخب الجزائر للمحليين ونظيره البوروندي، والمتمثلة في معوقات سفر المنتخب الضيف إلى الجزائر، ليجد بديلا لتلك المباراة.

استعدادت منتخب الجزائر

ويواصل منتخب الجزائر للمحليين استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تلعب في قطر من 1 ديسمبر وتستمر حتى الـ18 من الشهر نفسه.

مجموعة منتخب الجزائر

يُذكر أن منتخب الجزائر يتواجد في المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من منتخب مصر، والمتأهل من مباراة ليبيا والسودان، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي.

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