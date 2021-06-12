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طارق لطفي: واجهت صعوبة لأتمكن من صوت الارهابي في "القاهرة كابول"

السبت 12/يونيو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال النجم طارق لطفى ان تون الصوت في شخصية رمزى كان متعب جدا و كان صعب عليا انى اعمل تون صوت الارهابى والذي لا توجد لديه  رحمة ، و بعدها تحول لتون صوت رمزى الشاعر والذي يحب فكنت لازم اشرب سوائل كثيرة  و اريح فقترة بعد المشهد .

و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، و انه عندما نزل افيش المسلسل سعدت جدا 

وتابع النجم طارق لطفى ان المؤلف عبد الرحيم كمال لم يرسل لى أوراق المسلسل في البداية و انما حكى لى قصة المسلسل فوافقت و قولت له ابعتلى اول خمس حلقات . 

و أضاف لطفى انني واجهت صعوبة في المسلسل لان الشخصيات لا يوجد لها فيديوهات او تسجيلات اتعرف عليهم منها ، و لكن تعرفت على تفاصيل الشخصية من الكتب .

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