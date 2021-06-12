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أول رد فعل من والد إيريكسن بعد تعرض نجله لأزمة قلبية

السبت 12/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه مارتن شوتس وكيل إريكسن رسالة مطمئة إلى جماهيره بعد السقوط المرعب في مباراة الدانمارك وفنلندا.

وكان مسعفون أجروا عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، أثناء مباراة ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.

وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله، بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد المنتخب الفنلندي.

وقال مارتن شوتس وكيل إريكسن في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: " كريستيان إريكسن يتنفس ويستطيع التحدث. إنه مستيقظ "

وتابع: :تحدثت مع والد ايركسن وأخبرني أنه على قيد الحياة ويتنفس ويستطيع التحدث".

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