أول رد فعل من والد إيريكسن بعد تعرض نجله لأزمة قلبية

وجه مارتن شوتس وكيل إريكسن رسالة مطمئة إلى جماهيره بعد السقوط المرعب في مباراة الدانمارك وفنلندا.

وكان مسعفون أجروا عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، أثناء مباراة ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.



