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لبنى عسل تبكي على الهواء

السبت 12/يونيو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ثمنت الإعلامية لبنى عسل، إطلاق مجموعة العربي مبادرة لتكريم الأب المصري يوم 21 يونيو، قائلة: "كل سنة وكل أب طيب".

وبكت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، تأثرا بحديثها عن دور الأب في حياة أولاده، وعائلته، قائلة: "الأب قيمة مهمة جدا في حياة أولاده، وهتحس بقيمته لو بعد عنك، ومبقاش موجود".

وأضافت الإعلامية عسل، حابسة دموعها، "الأب بيعمل بدون حدود، والأب بيعمل بالفعل مش بالكلام.. لازم كل أم تشعر أولادها باهمية دور الأب في حياتهم"..

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