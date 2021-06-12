بعدما خلع "إيريكسن" القلوب.. نجوم فارقوا الحياة على أرضية المستطيل الأخضر (بينهم نجم الأهلي)

خلع الدنماركي كريستيان إيريكسن نجم انتر ميلان الإيطالي قلوب جماهير وعشاق كرة القدم العالمية بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





كريستيان إيريكسن سقط على أرضية الملعب مغشيا عليه دون أي التحام من أحد في الدقيقة 43 من زمن مباراة الدنمارك وفنلندا وتدخل الطاقم الطبي سريعا لمحاولة إسعافه ونجح في إفاقة اللاعب بعد وقت طويل، قبل أن يقرر نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وتلقي العلاج.





وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي قبل قليل استقرار الحالة الصحية لنجم الدنمارك.





سقوط "إيريكسن" المفاجئ على أرضية الملعب والصدمة التي ظهرت على وجوه زملائه وبكاء بعضهم أعادت لأذهان عشاق الساحرة المستديرة بعض المشاهد الحزينة التي عاشوه بعدما فقد عدد من نجوم كرة القدم حياتهم على أرضية المستطيل الأخضر سواء في المباريات أو التدريبات على مدار السنوات الماضية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز النجوم الذين فارقوا الحياة على أرضية الملعب:-





1- محمد عبد الوهاب:





نجم الأهلي السابق محمد عبد الوهاب الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر يأتي على رأس أبرز النجوم الذي وافتهم المنية داخل الملعب، حيث توفي اللاعب في صباح يوم 31 أغسطس 2006 على البساط الأخضر عن عمر ناهز الـ22 عامًا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة خلال مشاركته في تدريبات فريقه الأهلي علي ملعب "التتش".





2- الهادي بالرخيصة:





توفي نجم الكرة التونسية ونادي الترجي السابق الهادي بالرخيصة في 4 يناير لعام 1997 عن عمر 24 عامًا، وذلك خلال مشاركته في مباراة ودية مع الترجي أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث سقط اللاعب على أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد استلامه للكرة على صدره وفارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.





3- مارك فيفيان فويه:





الأسد الكاميروني مارك فيفيان فويه من أشهر النجوم الذين فارقوا الحياة على المستطيل الأخضر، حيث سقط على أرضية الملعب في مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب كولومبيا في الدقيقة 72 من مباراة الدور نصف النهائي لكأس القارات عام 2003 بفرنسا، وفارق اللاعب الحياة بسبب تضخم في عضلة القلب.





4- شيخ تيوتي:





توفي شيخ إسماعيل تيوتي نجم منتخب كوت ديفوار السابق، في 5 يونيو 2017 عن عمر 30 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته في تدريبات فريقه بكين إنتربريزس الصيني.





5- موروسيني:





النجم الإيطالي بيبر ماريو موروسيني توفي في 14 أبريل لعام 2012 خلال مشاركته في مباراة مع فريقه السابق ليفورنو أمام بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديدًا في الدقيقة الحادية والثلاثون سقط اللاعب على أرضية الملعب، وتم نقله إلى المستشفى فور سقوطه لكنه توفي إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.





6- يوسف بلخوجة:





المغربي يوسف بلخوجة مدافع الوداد البيضاوي ومنتخب المغرب السابق أحد ضحايا الملاعب حيث وافته المنية في 29 سبتمبر لعام 2001 عن عمر 26 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه الوداد ضد الرجاء بالدوري المغربي.





7- ألبير إيبوسي:





ألبير إيبوسي لاعب كاميروني من مواليد 6 أكتوبر 1989 تعرض للقتل على أيدي جماهير شبيبة القبائل رمياً بالحجارة والألعاب النارية والتي تسبب بإصابته في الرأس، وذلك بعد المباراة التي تسبب بخسارة فريقه أمام اتحاد الجزائر بهدفين لهدف في الدوري الجزائري لكرة القدم مساء يوم السبت، وكان إيبوسي صاحب هدف فريقه الوحيد بالمباراة.





8- باتريك إيكينج:





رحل الكاميروني باتريك إيكينج في 6 مايو لعام 2016 عن عمر يناهز 26 عاماً وذلك بعد إصابته، بنوبة قلبية مفاجئة بعد لحظات من نزوله إلى الملعب خلال مشاركته في مباراة فريقه دينامو بوخارست الروماني ضمن الدوري الروماني.





9- أنتونيو بويرتا بيريز:





توفي الاسباني أنتونيو بويرتا لاعب اشبيلية الاسباني السابق بسبب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، حيث سقط مغشياً عليه في مباراة فريقه ضد خيتافي بالدوري الاسباني يوم 25 أغسطس 2007 ثم نجح الجهاز الطبي في إفاقته وتمكن من الخروج على قدميه من الملعب لكنه تعرض لحالة إغماء أخرى داخل غرف الملابس ولجأ الأطباء لعملية إنعاش للقلب، وتم نقل اللاعب للمستشفي، واستمر في وحدة العناية المركزة بالمستشفى حتي يوم وفاته.





10- ماريو دو سانتوس:





في أكتوبر عام 2002 خطف الموت المهاجم البرازيلي ماريو دوس سانتوس عن عمر يناهز الـ28 عامًا، وجاءت وفاة "دو سانتوس" نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد ساعات قليلة من تسجيله هدف لفريق ديبورتيفو وانكا من بيرو خلال إحدي المباريات بالدوري البيروفي.



