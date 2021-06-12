عاجل.. استئناف مباراة فنلندا والدانمارك بعد استقرار حالة إيريكسن

وسقط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من كأس أوروبا في كرة القدم، قبل أن يتدخل فريق اسعاف الطبي محاولا انعاشه ويقدم له تدليكا قلبيا.





وتستأنف المباراة في تمام الساعة 21:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:30 مساء بتوقيت القاهرة.





وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.





ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.





وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم، على غرار كأس القارات 2003، عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية عن 28 عاما خلال المباراة ضد كولومبيا.







