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قرى مطوبس تشهد إنشاءات ضمن "حياة كريمة".. مدارس وإحلال وتجديد كباري وصرف صحي

السبت 12/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أعمال برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،"حياة كريمة"،بإنشاء مدارس ومقرات خدمية وأعمال صرف صحي، وإحلال وتجديد كباري، ومن بين تلك القرى، قرى النجارين والكشايكة والحصه، والتي تشهد بدء اعمال الجسات الخاصة بالصرف الصحي لمعرفة عوائق التربة.

كما يشهد كوبري الهوكس زراعة الأعمدة الإسمنتية "الخوازيق، بالإضافة لأعمال جارية بمدرسة القومسيون بالروضه، واستمرار تشوين المهمات للعمل بمدرسة الداويده ببنى بكار.


وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاث مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى "برج مغيزل، أبو خشبة،الجزيرة الخضراء، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى الى الشركة المنفذة ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي،وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي "عرب المحضر"، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تم تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال الاتحاد الأوروبي، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول "اتحاد اوربي بمساحة 20 فدان و17 قيراط بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن المبادرة تتضمن تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتشمل المبادرة تطوير القري والوحدات المحلية الأم وهي قرى "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القمسيون غرب.

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