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استشاري يُقدم روشتة لطلاب الثانوية العامة للتغلب على القلق

السبت 12/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، إن تأهيل الطلاب نفسيًا للتعامل مع المذاكرة والتغلب على القلق والإحباط خاصة طلبة الثانوية العامة ومع قرب الامتحانات يجب أن يرتكز الطالب على ثلاث نقاط مهمة وهي، تحديد الهدف وصناعته وتحديد الغرض من المذاكرة.

وتابع "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه يأتي تلك النقاط بناء الثقة بالنفس للطلبة وكيفية التغلب على مسببات فقدان الثقة بالنفس، والتغلب على الإحباط وتغيير النظرة للامتحانات وتحويل المذاكرة إلى متعة، مشيرًا إلى أن تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المذاكرة والتعامل مع كل مادة على حده.

وأوضح استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، أن طرق المذاكرة لطلبة الثانوية العامة لجميع المواد ونظريات المذاكرة بالحواس والربط المعنوي للمواد، بتحديد النظام التمثيلي والمذاكرة بالموهبة، بالإضافة إلى أماكن وأوقات وورق المذاكرة، مشيرًا إلى أن نظرية المذاكرة حسب الحالة النفسية، والخرائط الذهنية وتنظيم الوقت، واستراتيجيات المراجعة خلال الامتحانات.

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