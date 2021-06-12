كم سعر الذهب اليوم السبت في جمهورية مصر العربية؟

كم سعر الذهب اليوم .. تعتبر أسعار المعادن النفيسة من الأمور التي يبحث عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الذهب والذي يهم شريحة عريضة من المصريين.





كم سعر الذهب اليوم





وتصدرت جملة كم سعر الذهب اليوم تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تداولت الأنباء التي تفيد بهبوط سعر الذهب بنحو 3 جنيها عن العيار الأشهر "21".





كم سعر الذهب اليوم في مصر





وشهدت أسعار الذهب هبوطاً في ختام تداولات الأسبوع، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة بمصر807 جنيها للجرام.





بعد هبوطه.. كم سعر الذهب اليوم





وأرجع الخبراء هذا التراجع في سعر الذهب بمصر، إلى هبوط سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات 1876 دولار بتراجع 1.12% وفق ختام جلسات التداول الجمعة.





كم سعر الذهب اليوم





وحرصاً منا على تلبية كافة احتياجات قرائنا ومتابعينا الكرام، نوضح لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية كم سعر الذهب اليوم في مصر خلال السطور التالية:





سعر الذهب عيار 24 اليوم 922.25 جنيه.





سعر الذهب عيار 21 اليوم 807 جنيهات.





سعر الذهب عيار 18 اليوم 691.75 جنيه.





سعر الجنيه الذهب 6456 جنيها





سعر أونصة الذهب 1876 دولار.

وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً قوياً في مايو الماضي، إلا أن محللين أوضحوا أن الزيادة من المرجح أن تكون عابرة وبالتالي انحسرت المخاوف حيال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة، لتهبط أسعار المعادن الثمينة.



