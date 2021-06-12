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بايدن: الولايات المتحدة تثق في وحدة حلف الناتو

السبت 12/يونيو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تثق بشكل صارم بوحدة الصف في حلف الناتو، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي قادر على تنفيذ دور هيكلي يمكن أن يعتمد عليه الحلف.

وقال «بايدن» خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا على هامش قمة دول "G7" أذاع تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى لقطات حية منه، إنه يعتقد أن "الأشياء تسير بشكل جيد"، مضيفًا: "الولايات المتحدة عادت كما أكدت ذلك سابقًا. ونحن على ثقة صارمة بوحدة الصف في الناتو".

وأشار بايدن إلى أنه يعتبر الاتحاد الأوروبي "منظمة قوية وديناميكية للغاية" قد تلعب دور "هيكل يمكن أن يعتمد عليه الحلف".

من جانبه، قال ماكرون إن الولايات المتحدة عادت "كزعيم متعاون للعالم الحر" بعد انتخاب بايدن رئيسًا للبلاد.

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