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لبنان تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 12/يونيو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
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أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 134 مقيمًا و14 وافدًا، ليرتفع الإجمالي إلى 542 ألفًا و523 حالة.

وأشارت غرفة العمليات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني- في بيان اليوم السبت- إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7794 حالة وفاة، فيما تماثلت 576 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 527 ألفًا و174 حالة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس للمرة الثانية بلغ 7 حالات، بينما لم تسجل أى إصابات بين صفوف القطاع الطبي، فيما تتلقى 7429 حالة العلاج في العزل المنزلي.

وارتفع أيضًا عدد المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا ليصل إلى مليون و656 ألفًا و893 حالة، فيما حصل 610 آلاف و779 شخصًا على الجرعة الأولى للقاح، و316 ألفًا و196 على الجرعة الثانية.

 

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