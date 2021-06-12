عاجل.. السيطرة علي حريق في محل أدوات منزليه وعددا من الشقق السكانية بالإسماعيلية (صور)



وتمكنت سيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة علي الحريق قبل ان يمتد للمباني المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب ضباط المعمل الجنائي، وإدارة البحث الجنائي لمعرفة وتحديد أسباب الحريق.



تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل أداوت منزليه وعدد من الشقق السكانية بمنطقة شارع رفاعة الطهطاوي المتفرع من شارع شبين الكوم دائرة ثان الإسماعيلية.كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل أداوت منزليه وعدد من الشقق السكانية بمنطقة شارع رفاعة الطهطاوي المتفرع من شارع شبين الكوم دائرة ثان الإسماعيلية.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.