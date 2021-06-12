برلماني يكشف عن شروط الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب (فيديو)

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تضم عدد من الشباب من 25 حزب سياسي، مشيرًا إلى أنها تتواجد في عدد من المحافظات.



وأضاف "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هناك مجموعة من المعايير الخاصة بالشباب بأن يكون هناك تنوع في المؤهلات والدراسات العلمية المتقدمة.



وأشار إلى أنه سيتم دعم شباب الجامعات للالتحاق بالتنسيقية خاصة أن هذا الكيان أصبح له ثقل في المجتمع، موضحًا أن شروط الانضمام تتمثل في حصول المتقدم على شهادة الماجستير أو الدكتوراه وإجراء مقابلة مع مجلس الأمناء قبل الانضمام.



هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة عيد ميلادها الثالث، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الثلاث ونجاح عناصرها الأكفاء الذين نجحوا في تولي مواقع تنفيذية كنواب وزراء ومحافظين؛ فضلًا عن انتخابهم من قبل الشعب المصري كنواب بمجلسي النواب والشيوخ.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن أعضاء التنسيقية بذلوا بما لا يدع مجالًا للشك نشاطًا ملموسًا وملحوظًا على أرض الواقع من خلال المبادرات التي طرحوها خلال تلك السنوات واللقاءات المثمرة مع الوزراء وطرح القضايا الجماهيرية المهمة، مؤكدًا أنه يعتز بأعضاء التنسيقية كثيرًا لما يبذلوه من مجهودات جبارة في خدمة الوطن والمواطن.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تنسيقية شباب الأحزاب ستبقى تجربة شبابية واعدة، وجديرة بالاحترام، لما حققته وما زالت تحققه من خطوات فاعلة في المشهد السياسي، وبما تضمه من كوادر تم تأهيلها لتتصدر المشهد السياسي والتنفيذي أيضًا في كثير من المواقع المهمة بالدولة، وبما يعكس وعي النظام السياسي بالدولة وإدراكه لأهمية قطاع الشباب ودورهم الذي ينبغي أن يكون فاعلًا ومؤثرًا في دوائر صنع القرار، كونهم مستقبل الأمة وعمودها الفقري.



وأوضح أنه بوجود تنسيقية شباب الأحزاب ستبقى مصر آمنة على مستقبلها وكيانها الوجودي كدولة قوية راسخة قادرة على البقاء والنمو، لا سيما وأن هناك قيادات شابة واعدة وأبناء مخلصون يبذلون قصارى جهدهم ويصنعون أجيالًا قادرة على أن تستمر في البناء والبقاء، أجيال تجدد دماء الدولة وشبابها، حتى أصبح منهم النائب والمحافظ والوزير، موضحًا أننا أمام تجربة حركت المياه الراكدة في المشهد السياسي في الدولة المصرية.



وأشار إلى أن التنسيقية كان حلّمًا يراه شباب الدولة المصرية بعيد المنال؛ إلا أن جاء الرئيس السيسي الذي يؤمن ويقدر قدرات وطاقات الشباب، وفتح لهؤلاء الشباب أبواب الأمل مجددًا ووضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح استطاع بالتعدد والتنوع خلق حالة سياسية من نوعًا خاص عنوانها الوطن وشعارها سياسة بمفهوم جديد.