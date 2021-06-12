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ميونخ متعطشة لمواجهة ألمانيا وفرنسا في قمة اليورو

السبت 12/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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وسط تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وتخفيف القيود لاحتواء الجائحة والأجواء الصيفية المبكرة، يزداد الترقب لـ"يورو 2020" في ميونخ الألمانية، إحدى المدن الـ11 التي تستضيف مباريات البطولة.

وبسبب الجائحة، لا يمكن مقارنة الموقف الحالي بالحفل الضخم، الذي أقيم في آخر مرة استضافت فيها ميونخ بطولة دولية، كأس العالم في 2006، فلم يتم بناء مناطق مشاهدة عامة، ولا توجد خطط لإجراء احتفالات خاصة.

وحول المدينة، بالكاد تواجد أعلام في الشوارع أو على واجهات المتاجر، لكن مع تخفيف الإجراءات، يبدو أن المدينة متعطشة للبطولة، خاصة هؤلاء الذين سيتمكنون من حضور المباريات في الملعب.

وتحت بروتوكول صارم للإجراءات الصحية، سيتم السماح لـ14 ألف متفرج بدخول ملعب أليانز أرينا، في المباريات الأربع التي سيستضيفها معقل بايرن.

وتم وضع حواجز، ولوحات المعلومات، ولافتات يورو، ومتجر صغير للمشجعين حول الملعب، الذي سيستضيف جمهورا كبيرا للمرة الأولى، منذ آذار/مارس من العام الماضي.

وسيتم منع استخدام مكبرات الصوت، التي تشعل مباريات كرة القدم، وقال متحدث رسمي لمطعم "لوينبراو كيلر": "لن نفعل أي شيء لخلق جو صاخب".

وأعرب المنظمون وملاك المطاعم والسياسيون عن سعادتهم، بعد أشهر من القيود الصارمة، بأن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية.

وستخوض ألمانيا أولى مبارياتها في البطولة، الثلاثاء المقبل، أمام فرنسا على ملعب أليانز أرينا.

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