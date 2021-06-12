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بالصور.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

السبت 12/يونيو/2021 - 08:29 م
صرف مرتبات شهر يونيو 2021
صرف مرتبات شهر يونيو 2021
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مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 .. يتساءل العاملون بالأجهزة الإدارية لجمهورية مصر العربية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

ومن جانبه أعلن قطاع الحسابات والمديريات المالية على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"،  جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث جرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، لتصل مواعيد الصرف إلى 5 أيام.

صرف مرتبات شهر يونيو 2021

وأوضح القطاع أن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021  تبدأ عبر صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وتنتهي الخميس 17 يونيو.

تقسيم صرف مرتبات شهر يونيو 2021

وقسم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها، يومي الأحد والإثنين 20 و21 يونيو 2021.

صرف مرتبات شهر يونيو 2021 في الثلاثاء 15 يونيو 2021

وتشمل أولى المجموعات التي سيتم صرف مرتبات العاملين بها، يوم الثلاثاء 15 يونيو، وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، المصالح والهيئات التابعة لها، والعاملون في وزارات الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، السياحة، البترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات".

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لمديريات الصحة والتضامن

ويتم الصرف أيضًا للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات، والعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 يوم الأربعاء 16 يونيو 2021

ومن المقرر ان يتم صرف مرتبات شهر يونيو يوم الأربعاء 16 يونيو، للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 للقضاء والنيابة العامة

كما يتم صرف المرتبات أيضًا للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

صرف مرتبات شهر يونيو 2021 يوم الخميس 17 يونيو 2021

وتصرف مرتبات شهر يونيو 2021 للعاملين في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات، كما يتم الصرف للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى. 

صرف مرتبات شهر يونيو 2021 يومي الأحد والإثنين 20 و21 

وفيما يتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لجميع الفئات "الجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها"، فستكون يومي الأحد والاثنين، الموافقي الـ20 والـ21 من الشهر الجاري.

بالصور.. صرف مرتبات شهر يونيو 2021








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