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السر وراء اجتماع موسيماني مع معاونيه قبل السفر إلى تونس

السبت 12/يونيو/2021 - 08:32 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي ومناقشة بعض الوحدات التدريبية التي تم تخصيصها للفريق اليوم.

وشهد مران اليوم التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة. 

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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